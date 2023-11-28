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Квартиры-студии в Мюнхен, Германия

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
€350,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
€349,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

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