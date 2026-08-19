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Квартиры-студии в Мюнхене, Германия

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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная сантех…
$501,524
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ESTATE-SERVICE24
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$664,811
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
$377,714
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ESTATE-SERVICE24
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
$377,822
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Студия 1 спальня в Мюнхен, Германия
Студия 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
$406,669
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Студия 1 спальня в Мюнхен, Германия
Студия 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
$406,553
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