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Магазины в Мюнхене, Германия

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2 объекта найдено
Магазин 600 м² в Мюнхен, Германия
Магазин 600 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
$4,73 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Магазин 600 м² в Мюнхен, Германия
Магазин 600 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
$4,76 млн
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