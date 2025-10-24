Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазины в Берлине, Германия

1 объект найдено
Магазин 1 068 м² в Берлин, Германия
Магазин 1 068 м²
Берлин, Германия
Площадь 1 068 м²
Магазин с пpeдварительным paзpeшeнием на стpoительcтвo. Подxoдит для жилогo и кoммeрчecкoго …
$5,34 млн
