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Долгосрочная аренда таунхаусов в Грузии

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Кисисхеви, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Кисисхеви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные …
$3,500
в месяц
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