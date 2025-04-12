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Жильё в Поти, Грузия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в 12, Грузия
Дом 6 комнат
12, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся уникальный дом в самом центре тихого, уютного городка Поти на побережье Черного мо…
$200,000
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Параметры недвижимости в Поти, Грузия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов