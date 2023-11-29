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Квартиры в Мцхетский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Квемо Лиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Квемо Лиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/9
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Archi Nutsubidze в Тбилиси. Квартира располо…
€77,230
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Параметры недвижимости в Мцхетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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