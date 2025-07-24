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Инвестиционная недвижимость в Гори, Грузия

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ!!! ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ ФРУКТОВЫХ СОКОВ — ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННЫЙ, ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Гори, Грузия
ПРОДАЁТСЯ!!! ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ ФРУКТОВЫХ СОКОВ — ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННЫЙ, ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Гори, Грузия
ПРОДАЁТСЯ!!! ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ ФРУКТОВЫХ СОКОВ — ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁН…
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