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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Батуми, Грузия

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8 объектов найдено
Коммерческое помещение 28 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 28 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 23
Сдаётся коммерческое помещение на год, для офиса, салона красоты, маникюрного салона, пункта…
$400
в месяц
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Коммерческое помещение 75м2 на Инасаридзе (Лот К010ДЛ) в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 75м2 на Инасаридзе (Лот К010ДЛ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Сдаётся в аренду помещение свободного назначения 75 м2 с отдельным входом и витринным фасадо…
$750
в месяц
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Коммерческое помещение 500м2 на Химшиашвили (Лот К007ДЛ) в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 500м2 на Химшиашвили (Лот К007ДЛ)
Батуми, Грузия
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду ресторан с мебелью оборудованием и техникой в самом оживленном районе Батум…
$12,000
в месяц
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Офис 20 м² в Батуми, Грузия
Офис 20 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 9
Сдаются в аренду коммерческие помещения в новом Бизнес центре по ул. Шерифа Химшиашвили 47а.…
$350
в месяц
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Квартира 185,1м2 на Гогебашвили (Лот К004ДЛ) в Батуми, Грузия
Квартира 185,1м2 на Гогебашвили (Лот К004ДЛ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Сдается помещение свободного назначения: офис, медицинская клиника, коворкинг в историческом…
$4,000
в месяц
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Коммерческое помещение 30 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 30 м²
Батуми, Грузия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Сдается коммерческое помещение возле Приморского парка ( ул Ниношвили) ❇️ Площадь двухуровн…
$1,500
в месяц
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Коммерческое помещение 90м2 на Месхети (Лот К013ЕМ) в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 90м2 на Месхети (Лот К013ЕМ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду помещение 90 кв.м  с готовой отделкой. Рядом с рынком Хопа. Рассчитано под …
$730
в месяц
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Коммерческое помещение 106м2 на Инасаридзе (Лот К005ДЛ) в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 106м2 на Инасаридзе (Лот К005ДЛ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 19
сдаётся в аренду просторное помещение в современном жилищном комплексе Next White . Помещени…
$2,000
в месяц
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