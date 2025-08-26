Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры с террасой в Батуми, Грузия

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 9 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 9 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Описание В г.Батуми нa ул. Зурaба Гoргиладзе, в самoм центpе, пpодaeтcя шикaрная квapтиpa…
Цена по запросу
