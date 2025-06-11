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Долгосрочная аренда домов в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
3
4 объекта найдено
Дом 7 комнат в Гантиади, Грузия
Дом 7 комнат
Гантиади, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхэтажный дом в шаговой доступности от моря и центра города. Предлагается к про…
$2,700
в месяц
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Частный дом 460м2 на Бензе (Лот А040ОЭ) в Батуми, Грузия
Частный дом 460м2 на Бензе (Лот А040ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Сдается двухэтажная вилла в живописном месте на горе, в районе Бензе.  На первом этаже вилл…
$1,800
в месяц
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Дом 7 комнат в Батуми, Грузия
Дом 7 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в черте города в горах, от куда отрывается безумно красивый вид на город. Лет…
$1,900
в месяц
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Дом 3 комнаты в Батуми, Грузия
Дом 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Сдаётся таунхаус в черте города — на длительный срок. Таунхаус расположен в тихом и безопас…
$1,200
в месяц
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