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Квартиры с садом в Новой Аквитании, Франция

квартиры-студии
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в 9 bis, Франция
Квартира 3 комнаты
9 bis, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
🔑 Kваpтиpа под ключ в нескольких минутах oт пляжей и гoр 🛕Эксклюзивноe жилье 🔐Привaтна…
$502,685
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Параметры недвижимости в Новой Аквитании, Франция

с гаражом
Недорогая
Элитная
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