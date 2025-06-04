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Квартиры в Дакс, Франция

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101 объект найдено
Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,848
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Квартира 4 спальни в Дакс, Франция
Квартира 4 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Откройте для себя наш новый адрес в DAX, район Сент-Винсент, в нескольких минутах от центра …
$287,220
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$242,144
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь, состоящую из 23 квартир от студий до 5 комнат. Идеально …
$190,030
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$269,099
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$214,461
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$209,298
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Квартира 3 спальни в Дакс, Франция
Квартира 3 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$260,901
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$256,548
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь, состоящую из 23 квартир от студий до 5 комнат. Идеально …
$177,367
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$224,059
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$231,818
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Квартира 3 спальни в Дакс, Франция
Квартира 3 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$275,374
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$259,130
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$266,517
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Квартира 1 спальня в Дакс, Франция
Квартира 1 спальня
Дакс, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$160,578
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$217,042
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Квартира 3 спальни в Дакс, Франция
Квартира 3 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$282,020
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$226,270
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$232,916
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
| Апартаменты
$221,848
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$216,685
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Квартира 1 спальня в Дакс, Франция
Квартира 1 спальня
Дакс, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$159,095
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$215,573
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$216,685
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$228,124
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Квартира 3 спальни в Дакс, Франция
Квартира 3 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$260,901
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$224,801
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Квартира 4 спальни в Дакс, Франция
Квартира 4 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 1
Откройте для себя наш новый адрес в DAX, район Сент-Винсент, в нескольких минутах от центра …
$248,314
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Квартира 2 спальни в Дакс, Франция
Квартира 2 спальни
Дакс, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$223,688
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