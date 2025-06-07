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Квартиры в Пуатье, Франция

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35 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$316,445
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$289,126
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$334,658
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$561,747
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Квартира 4 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 4 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$408,646
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
| Апартаменты
$215,137
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$215,137
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$530,557
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$334,658
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$298,232
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$298,232
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$306,200
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$226,520
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$219,690
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
| Апартаменты
$290,264
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$317,583
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$219,690
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$530,557
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$298,232
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$318,721
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$328,966
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$547,632
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$289,126
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$306,200
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$541,485
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$295,956
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
В самом центре охраняемого сектора Пуатье, в 2 шагах от магазинов и транспорта, находится эт…
$561,747
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$283,434
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Квартира 3 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 3 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$298,232
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Квартира 2 спальни в Пуатье, Франция
Квартира 2 спальни
Пуатье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$208,307
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Параметры недвижимости в Пуатье, Франция

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