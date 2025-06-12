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Квартиры в Villenave dOrnon, Франция

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47 объектов найдено
Квартира 5 спален в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 5 спален
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 5
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$390,320
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$243,480
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$308,363
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$292,427
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$299,257
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$304,948
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$232,098
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$295,842
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Квартира 5 спален в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 5 спален
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 5
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$397,150
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$232,098
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Квартира 5 спален в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 5 спален
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 5
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$403,979
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$301,533
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$308,363
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$311,778
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$307,225
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$292,427
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$227,544
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Квартира 5 спален в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 5 спален
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 5
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$400,565
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Квартира 4 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 4 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
| Апартаменты
$384,629
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Квартира 4 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 4 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
| Апартаменты
$374,384
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$302,672
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$241,204
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$308,363
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$238,927
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$302,672
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$226,406
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$236,651
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$234,374
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Квартира 3 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 3 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$301,533
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Квартира 2 спальни в Villenave dOrnon, Франция
Квартира 2 спальни
Villenave dOrnon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$229,821
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