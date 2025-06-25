Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Cenon
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Cenon, Франция

квартиры-студии
3
однокомнатные
9
Квартира Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Этаж 1
Описание общежития :10 минут от кампуса Бастиды и университетского района Бордо IV, студенче…
$85,820
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cenon, Франция
Квартира 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Описание общежития :10 минут от кампуса Бастиды и университетского района Бордо IV, студенче…
$85,358
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cenon, Франция
Квартира 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Описание общежития :10 минут от кампуса Бастиды и университетского района Бордо IV, студенче…
$99,450
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cenon, Франция
Квартира 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$95,638
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$97,140
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$85,474
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cenon, Франция
Квартира 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Описание общежития :10 минут от кампуса Бастиды и университетского района Бордо IV, студенче…
$85,936
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cenon, Франция
Квартира 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$97,024
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cenon, Франция
Квартира 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$97,024
Оставить заявку
Realting.com
Перейти