Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Новая Аквитания
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Новой Аквитании, Франция

Студия Удалить
Очистить
44 объекта найдено
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
| Студия
$274,095
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$99,153
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$94,366
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$182,350
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
| Студия
$211,412
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$101,546
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$85,591
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$85,591
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
| Студия
$93,910
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$165,255
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
| Студия
$228,964
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
| Студия
$214,148
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Студия
$233,636
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Студия
$150,895
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$103,712
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$180,641
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$242,754
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$173,233
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Студия
$92,885
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$103,712
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 1
| Студия
$189,188
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$180,641
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Студия
$198,192
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$172,663
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$101,318
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$193,747
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$86,502
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$224,519
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 1
| Студия
$193,747
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$193,747
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Новой Аквитании, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти