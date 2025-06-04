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Квартиры в Villeneuve sur Lot, Франция

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54 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$249,641
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$244,149
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$173,705
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$179,198
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$253,761
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$234,536
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$255,134
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$248,268
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$322,350
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$249,641
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$245,522
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$175,078
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$252,388
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$248,268
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$323,723
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$282,597
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$252,388
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$201,169
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$246,895
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$279,851
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$248,268
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$245,522
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$331,962
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$248,268
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$240,029
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$255,134
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Квартира 3 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 3 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$353,933
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$252,388
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Квартира 1 спальня в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 1 спальня
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$179,198
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Квартира 2 спальни в Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Квартира 2 спальни
Вильнёв-сюр-Ло, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь для пожилых людей в Вильнёв-сюр-Ло. Идеальное место для …
$251,014
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Параметры недвижимости в Villeneuve sur Lot, Франция

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