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Квартиры с гаражом в Новой Аквитании, Франция

квартиры-студии
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однокомнатные
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двухкомнатные
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трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Современная резиденция с консьерж-сервисом в сердце Франции. В стоимость включен паркинг …
$204,768
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Параметры недвижимости в Новой Аквитании, Франция

с садом
Недорогая
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