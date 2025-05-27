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Квартиры с террасой в Grasse, Франция

Канны
36
Антиб
14
Сен-Лоран-дю-Вар
3
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13 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Этаж 7
Великолепная и просторная 4-комнатная квартира, большая терраса с панорамным видом на море и…
$2,97 млн
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
$507,138
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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Квартира 4 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 113 кв.м. + терраса 57 кв.м., расположены на 5ом и…
$909,874
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
$410,912
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Квартира 5 спален в Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Апартаменты – триплекс, расположенные в историческом поместье Шато Скотт в Каннах, в районе …
$6,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/5
Отличная возможность — красивая 3-комнатная квартира в одном из самых популярных районов Кан…
$2,15 млн
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 комнаты
Ле-Канне, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
$366,180
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
$2,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира в очень ухоженной резиденции с панорамным видом на море, Леринские острова и Каннск…
$1,62 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
$433,798
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Типы недвижимости в Grasse

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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