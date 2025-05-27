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Квартиры с гаражом в Grasse, Франция

Канны
36
Антиб
14
Сен-Лоран-дю-Вар
3
Квартира Удалить
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/7
Элегантная резиденция, окруженная садом, в 10 минутах от моря и набережной Круазетт.  Рез…
$387,092
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Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Типы недвижимости в Grasse

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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