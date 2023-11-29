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Пентхаусы в Grasse, Франция

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15 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
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Пентхаус 2 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
€1,79 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Этот семейный пентхаус с 2 террасами и балконом ² 14,65 м и верандой 24,50 м ², доступной дл…
€1,64 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Этот пентхаус в Каннах ( Vieux Port ) уже продается. Не теряйте времени на просмотр этого по…
€2,10 млн
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Пентхаус 4 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Может ли ваш новый дом быть в Каннах ( CROIX DES GARDES )? Продается этот семейный пентхаус …
€2,30 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Этот очаровательный пентхаус, расположенный в красивом городе Канны ( Центр ), теперь продае…
€3,62 млн
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Пентхаус 2 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Редкая возможность в центре Канн! Всего в 5 минутах ходьбы от набережной Круазетт и Дворца ф…
€3,12 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Этот очаровательный пентхаус, построенный в 2020 году, расположен в Каннах ( Центр ). Сейчас…
€3,47 млн
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Пентхаус 4 спальни в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Пентхаус 4 спальни
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Редкий - Эти апартаменты расположены в самой роскошной резиденции Сен-Поль-де-Ванс, в нескол…
€3,29 млн
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Пентхаус 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Пентхаус 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Эта семейная квартира на продажу в Ле Канне предлагает 2 террасы и прекрасный вид на море. Р…
€2,35 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Каннская Круазетт, напротив Дворца, квартира полностью отремонтирована, с террасой 15 м ² и …
€2,99 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Этот роскошный дуплекс-пентхаус расположен в популярном жилом районе Канн Калифорнии, недале…
€3,90 млн
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Пентхаус 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Le Cannet расположен в самом сердце семи холмов, окружающих Канны. Тихий район с шумным цент…
€990,000
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Пентхаус 3 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Это красиво спроектированное новое здание в эксклюзивной архитектуре можно найти в Антибе, в…
€1,30 млн
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Пентхаус 3 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Это новое строительство имеет только шесть этажей, и вы можете жить в одной из квартир на ве…
€820,000
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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