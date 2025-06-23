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Квартиры-студии в Grasse, Франция

Вальбонн
14
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14 объектов найдено
Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$95,522
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$102,222
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$108,459
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$95,522
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$112,964
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$94,714
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$93,443
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$105,802
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$101,298
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$103,261
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$108,459
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$101,298
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$112,964
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$91,133
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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