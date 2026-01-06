  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Канны
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Каннах, Франция

квартиры
11
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Канны, Франция
от
$1,90 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элегантная вилла построена в 1910 году  принцем молдавским и румынским Жан Жика для своей супруги Марии - Хазел Жика. Вилла расположена в 5-ти минутах ходьбы от пляжа, недалеко от старого порта Канн.  Вилла реставрируется и модернизируется застройщиком. Дополнительно будут созданы: зон…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Канны, Франция
от
$951,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Нкбольшая вилла на территории резиденции с парковкой и садом.  Общая площадь дома 116 м2, сада - 335 м2, терраса 49 м2, балкон 5 м2. Менее 10 минут до набеоежной Круазетт и пляжа, и старого порта в Каннах.  Рассрочка пдатежа, снижен нотармальный сбор.
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти