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Квартиры с садом в Оверни — Роне — Альпах, Франция

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
🔑Квартира с ремонтом в самом центре города 🏨 Комплекс премиум класса 💰Подходит для инв…
$245,053
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Оверни — Роне — Альпах, Франция

с гаражом
Недорогая
Элитная
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