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Жильё в Северная Карелия, Финляндия

Район Йоэнсуу
3
Йоэнсу
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Потрясающий таунхаус в самом престижном жилом районе Йоэнсуу — современная роскошь и близост…
$348,177
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$201,111
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Каково было бы иметь собственный остров и островной коттедж в тишине природы в окружении пей…
$136,433
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 2 комнаты с мебелью, в хорошем состоянии, с бытовой техникой в Лиекса, Финляндия
Вилла 2 комнаты с мебелью, в хорошем состоянии, с бытовой техникой
Лиекса, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Уникальная пляжная вилла в национальном ландшафте Лома-Коли, рядом с пешеходными и лыжными т…
$267,409
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Северная Карелия, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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