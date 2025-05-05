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Жильё в Киттиле, Финляндия

квартиры
6
дома
11
17 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 5 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
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$1,12 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Киттиля, Финляндия
Дом 7 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Этаж 1/3
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$826,540
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Киттиля, Финляндия
Дом 4 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
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$461,957
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$373,015
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Дом 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$199,612
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Киттиля, Финляндия
Дом 4 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$461,957
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,804
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Киттиля, Финляндия
Дом 3 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,804
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$526,495
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 20 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 20 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 20
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 443 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$424,592
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Дом 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,11 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 5 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$820,879
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$549,139
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Киттиля, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$792,572
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,350
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$277,400
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Киттиля, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$64,538
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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