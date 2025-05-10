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Жильё в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
148
Эспоо
53
Helsinki sub region
370
Вантаа
86
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430 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
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$409,682
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
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$364,786
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
Квартира-студия с балконом в популярном районе Капиля. Балкон, выходящий на южную сторону, с…
$176,220
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/8
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$189,689
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/4
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$1,18 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,689
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Дом 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,345
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$369,275
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$777,835
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Лапинъярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лапинъярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$185,199
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$446,722
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 6/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$247,919
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$651,002
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$612,973
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/3
Просторная семейная квартира в тихом месте, капитальный ремонт был сделан в 2008-2009 годах,…
$178,464
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Torpparinmaki, Финляндия
Дом 3 комнаты
Torpparinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
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$113,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$289,996
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Vanjarvi, Финляндия
Дом 5 комнат
Vanjarvi, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,527
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$271,200
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
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$175,883
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Hamari, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Hamari, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
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$220,625
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Коттедж 1 комната в Киркконумми, Финляндия
Коттедж 1 комната
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$338,898
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$419,642
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$414,172
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 8/8
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$543,601
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$199,017
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$168,815
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Herrala, Финляндия
Дом 3 комнаты
Herrala, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$259,853
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
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$414,172
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Уютный и теплый дом. Просторный и просторныйгостиная. Три спальни. На кухне можно разместить…
$499,476
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Типы недвижимости в Уусимаа

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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