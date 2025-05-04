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Жильё в Jyvaskyla sub region, Финляндия

Ювяскюля
48
Tikkakoski
5
Лаукаа
5
Vaajakoski
5
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56 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
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$218,141
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
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$179,388
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$260,663
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
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$123,959
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
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$197,796
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
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$78,470
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/2
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$392,405
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Муураме, Финляндия
Дом 5 комнат
Муураме, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
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$350,381
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$193,217
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
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$442,387
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 7 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
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$198,449
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$144,674
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$175,704
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$84,156
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
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$294,545
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$323,398
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Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
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$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Коттедж 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
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$553,829
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
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$62,548
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
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$158,077
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
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$513,288
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Tikkakoski, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tikkakoski, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$102,854
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Tikkakoski, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Tikkakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$172,930
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Ухоженный треугольный таунхаус с собственной сауной и парковкой, который венчает огромный дв…
$134,501
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$221,762
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,783
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
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$201,388
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
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$201,952
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Типы недвижимости в Jyvaskyla sub region

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Параметры недвижимости в Jyvaskyla sub region, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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