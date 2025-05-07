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Жильё в Районе Йоэнсуу, Финляндия

Йоэнсу
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Потрясающий таунхаус в самом престижном жилом районе Йоэнсуу — современная роскошь и близост…
$361,781
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Контиолахти, Финляндия
Дом 5 комнат
Контиолахти, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$327,758
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$219,488
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Каково было бы иметь собственный остров и островной коттедж в тишине природы в окружении пей…
$141,764
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Районе Йоэнсуу, Финляндия

Недорогая
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