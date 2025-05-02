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Жильё в Котке, Финляндия

квартиры
26
дома
21
47 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
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$50,946
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Дом 5 комнат в Пишкоо, Финляндия
Дом 5 комнат
Пишкоо, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
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$185,370
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
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$96,666
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
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$126,234
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Каарниеми, Финляндия
Дом 5 комнат
Каарниеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
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$141,518
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
$37,529
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/8
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$147,728
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,386
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 8 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 8 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2/6
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$328,663
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$36,392
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
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$153,636
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
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$85,293
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
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$209,850
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/3
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$98,155
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 9 комнат в Юурикорпи, Финляндия
Дом 9 комнат
Юурикорпи, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 371 м²
Этаж 1/2
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$123,685
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,668
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
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$153,414
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
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$45,376
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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$110,950
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
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$50,607
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Квартира 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/7
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$301,369
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 7 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
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$112,587
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Петаясуо, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Петаясуо, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
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$19,333
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Квартира 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$20,872
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$79,038
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Остров площадью более гектара в популярном районе Муссало в Котке, где уже построены всевозм…
$440,007
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Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
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$49,642
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Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1/3
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$282,056
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Параметры недвижимости в Котке, Финляндия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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