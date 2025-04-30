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Жильё в Пирканмаа, Финляндия

Тампере
22
Tampere sub region
38
Southern Pirkanmaa
31
Валкеакоски
27
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70 объектов найдено
Дом 6 комнат в Акаа, Финляндия
Дом 6 комнат
Акаа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
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$196,693
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/9
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$293,408
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Дом 3 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
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$214,939
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Дом 6 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Целый двухквартирный дом из Хайхары! Теперь обе квартиры двухквартирного дома в Хайхаре на у…
$323,268
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Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
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$89,842
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Жемчужина верхнего этажа в Таммеле! Этот таунхаус расположен в удобном месте на улице Таммел…
$158,219
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Дом 4 комнаты в Viuha, Финляндия
Дом 4 комнаты
Viuha, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
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$101,306
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Huittula, Финляндия
Дом 5 комнат
Huittula, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$192,367
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,862
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Jussila, Финляндия
Квартира 5 комнат
Jussila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Вид на озеро, собственный участок, геотермальное тепло, низкая плата (2,8 евро/м²), квартира…
$323,268
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать на Тобогган-стрит! Этот светлый и ухоженный дом с террасами площадью 83 м² …
$237,898
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Дом 5 комнат в Нокиа, Финляндия
Дом 5 комнат
Нокиа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$372,709
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Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,293
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Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать в крылья истории в районе Хака. По данным Музейного агентства Финляндии, эт…
$79,565
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Дом 4 комнаты в Onkkaala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Onkkaala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Пялкяйнена в этом потрясающем отдельно стоящ…
$218,547
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Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Красивый ухоженный одноуровневый особняк к северу от Валкеакоски. В доме были отремонтирован…
$135,454
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Квартира 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
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$261,060
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Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,550
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Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
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$90,776
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Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
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$135,454
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Дом 5 комнат в Kyronlahti, Финляндия
Дом 5 комнат
Kyronlahti, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Отличный ансамбль для жизни и игры. Благодаря геотермальному отоплению затраты на энергию ос…
$392,702
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Совокупность множества возможностей! Отдельно стоящий дом и зал с отдельными кодами недвижим…
$328,959
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
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$93,338
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
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$143,991
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Квартира 3 комнаты в Tyry, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tyry, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/4
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$55,725
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Дом в Onkkaala, Финляндия
Дом
Onkkaala, Финляндия
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
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$255,879
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Квартира 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/1
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$107,924
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Дом 5 комнат в Икаалинен, Финляндия
Дом 5 комнат
Икаалинен, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Этот великолепный фермерский комплекс, расположенный в Икаалинен-Теваниеми, среди красивых п…
$192,367
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/7
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$340,342
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Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
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$293,895
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Типы недвижимости в Пирканмаа

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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