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Жильё в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

Oulu sub region
77
Оулу
67
Raahe sub region
48
Раахе
37
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127 объектов найдено
Дом 5 комнат в Кемпеле, Финляндия
Дом 5 комнат
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
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$204,517
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
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$82,126
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
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$39,922
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/4
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$90,111
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
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$247,519
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$85,434
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,111
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Ваала, Финляндия
Коттедж 1 комната
Ваала, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,736
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Сийкайоэнкюля, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сийкайоэнкюля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,462
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$52,837
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255,879
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
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$144,861
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
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$71,634
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,330
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
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$84,849
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
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$374,152
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Haukipudas, Финляндия
Квартира 1 комната
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
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$78,296
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
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$88,705
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
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$85,548
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
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$656,439
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Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
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$160,824
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 1/1
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$295,277
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Квартира 1 комната в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/16
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$215,581
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/6
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$67,738
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
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$69,323
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$29,657
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,221
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Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$253,605
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
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$133,154
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Квартира 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$181,362
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Типы недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

с террасой
с видом на море
с видом на озеро
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