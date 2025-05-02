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Жильё в Tampere sub region, Финляндия

Тампере
22
Юлёярви
4
Нокиа
4
Пялькяне
4
38 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/8
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$289,954
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
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$454,773
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
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$106,664
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Uusikyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Uusikyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$340,795
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить наш современный и уютный двухквартирный дом в Вииале, Тампере! Квартира,…
$315,790
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Sappee, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Sappee, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$307,055
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Onkkaala, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Onkkaala, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
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$94,391
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
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$293,895
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Onkkaala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Onkkaala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Пялкяйнена в этом потрясающем отдельно стоящ…
$216,619
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/1
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$72,457
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Jussila, Финляндия
Квартира 5 комнат
Jussila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Вид на озеро, собственный участок, геотермальное тепло, низкая плата (2,8 евро/м²), квартира…
$320,416
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Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,566
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$186,508
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,720
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/7
Ремонт квартиры!В 2013 году строительная компания провела ремонт трубопроводов (традиционный…
$77,847
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Дом 6 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Целый двухквартирный дом из Хайхары! Теперь обе квартиры двухквартирного дома в Хайхаре на у…
$320,416
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Дом 5 комнат в Pyhalto, Финляндия
Дом 5 комнат
Pyhalto, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
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$396,897
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Квартира 3 комнаты в Pakinmaki, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Pakinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
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$176,666
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$201,952
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Kuokkala, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Kuokkala, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
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$118,842
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Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
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$397,784
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Дом 5 комнат в Kyronlahti, Финляндия
Дом 5 комнат
Kyronlahti, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Отличный ансамбль для жизни и игры. Благодаря геотермальному отоплению затраты на энергию ос…
$389,237
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить этот очаровательный дуэт, расположенный в популярном районе Эпиля в Тамп…
$134,259
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
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$92,514
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
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$50,770
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Квартира 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Жемчужина верхнего этажа в Таммеле! Этот таунхаус расположен в удобном месте на улице Таммел…
$156,823
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Квартира 3 комнаты в Нокиа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Нокиа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Отремонтированный треугольник от Nokia!Это самый большой и один из самых больших треугольник…
$201,952
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Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/9
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$293,408
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Дом 5 комнат в Нокиа, Финляндия
Дом 5 комнат
Нокиа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
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$369,079
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/2
Отличное место для предварительного кондиционированного переднего мужского дома. Этот дом с …
$89,130
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Типы недвижимости в Tampere sub region

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Tampere sub region, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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