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Жильё в Районе Коувола, Финляндия

Коувола
36
36 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
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$73,238
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Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
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$106,901
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Дом 5 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
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$101,214
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/6
Светлый треугольник площадью 75 м² на четвертом этаже жилого дома в Куусанкоски. Просторные …
$44,010
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Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
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$52,313
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Квартира 1 комната в Район Коувола, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/2
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$47,659
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Район Коувола, Финляндия
Квартира 1 комната
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/2
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$31,597
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$54,588
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,373
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
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$27,261
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Мечтаете о доступном и доступном жилье в таунхаусе в тихом месте? Вот один из них. Благодаря…
$21,441
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,077
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,097
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Сразу же освобожденный в 1983 году дом с террасами в престижном жилом районе. Из просторной …
$72,222
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Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/6
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$89,291
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Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
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$121,685
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,718
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,895
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
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$183,900
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Квартира 24 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 24 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 24
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 698 м²
Этаж 2/3
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$380,976
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Квартира 9 комнат в Район Коувола, Финляндия
Квартира 9 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Этаж 1/3
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$67,929
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Дом 8 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 8 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Этаж 1/3
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$186,157
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Светлый и просторный треугольник площадью 85,5 м² в тихом районе Сарколы, откуда вы можете д…
$142,187
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Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$84,156
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Коттедж 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$260,428
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,548
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Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/8
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$78,470
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Квартира 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Отличное расположение, недалеко от центра Коуволы, квартира площадью 81 м² на втором этаже. …
$65,451
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Квартира 2 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Этот дом расположен на двух этажах, на нижнем этаже есть спальня и сауна, а также удобная га…
$84,635
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Типы недвижимости в Районе Коувола

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Районе Коувола, Финляндия

с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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