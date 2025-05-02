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Жильё в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Турку
26
Turku sub region
43
Наантали
6
Каарина
4
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48 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
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$133,130
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Паймио, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Паймио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$278,365
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
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$176,272
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/8
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$242,568
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Рюмяттюля, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Рюмяттюля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$72,206
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$323,398
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$200,824
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255,641
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$334,349
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Turku sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,669
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Loimaa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Loimaa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,259
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Райсио, Финляндия
Квартира 1 комната
Райсио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$133,898
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Koljola, Финляндия
Дом 6 комнат
Koljola, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$381,340
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$181,362
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/8
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$185,029
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 11 комнат в Наантали, Финляндия
Вилла 11 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
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$1,57 млн
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/7
Просторный застекленный балкон и еще одна огороженная открытая терраса венчают качественную …
$348,621
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Площадь таунхауса в отличном месте в Терасраутеле! Это дом, планировка которого работает. На…
$285,441
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Квартира 4 комнаты в Уусикаупунки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Уусикаупунки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
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$73,335
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
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$168,105
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
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$136,469
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Квартира 2 комнаты в Райсио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$208,139
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Квартира 3 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
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$292,210
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Наантали, Финляндия
Дом 5 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
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$567,483
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
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$111,694
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$122,976
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$213,234
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Дом 4 комнаты в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Тарвасйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
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$168,086
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Райсио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,496
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Квартира 4 комнаты в Empo, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Empo, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
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$206,713
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Типы недвижимости в Варсинайсе-Суоми

квартиры
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Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
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