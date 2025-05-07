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Жильё в Туусуле, Финляндия

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Туусула, Финляндия
Квартира 1 комната
Туусула, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$65,960
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Туусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$95,528
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$357,245
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Просторная и личная двухквартирная квартира с 4 спальнями в тихом и удобном для детей районе…
$339,099
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$384,388
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$442,387
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Туусула, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать в этот прекрасный дуэт!Двор зеленый и спокойный. Здесь вы можете повеселить…
$112,277
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Туусула, Финляндия
Квартира 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$565,921
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Туусула, Финляндия
Дом 4 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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