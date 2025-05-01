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Жильё в Riihimaki sub region, Финляндия

Рийхимяки
21
25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/7
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$39,803
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 1 комната
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
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$78,118
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
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$225,174
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Rajaportti, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
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$249,056
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Oitti, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Oitti, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
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$70,858
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Rajaportti, Финляндия
Дом 4 комнаты
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$437,838
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
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$135,332
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Лоппи, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лоппи, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
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$374,152
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Kormu, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kormu, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
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$384,388
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Рийхимяки, Финляндия
Дом 6 комнат
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/3
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$102,352
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Rajaportti, Финляндия
Дом 8 комнат
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 314 м²
Этаж 1/2
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$283,173
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,821
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rajaportti, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$65,960
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,032
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,332
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
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$214,939
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
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$169,449
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 6/6
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$127,371
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Rajaportti, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
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$96,666
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Квартира в Рийхимяки, Финляндия
Квартира
Рийхимяки, Финляндия
Площадь 631 м²
Этаж 1/2
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$543,601
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Квартира 3 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
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$158,549
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Квартира 5 комнат в Rajaportti, Финляндия
Квартира 5 комнат
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
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$214,464
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Дом 4 комнаты в Riihimaki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Riihimaki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
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$196,178
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Дом 7 комнат в Рийхимяки, Финляндия
Дом 7 комнат
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Этаж 1/1
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$221,762
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Типы недвижимости в Riihimaki sub region

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Riihimaki sub region, Финляндия

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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