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Жильё в Раахе, Финляндия

квартиры
20
дома
17
37 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
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$39,832
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
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$85,434
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
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$336,211
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
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$185,481
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
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$52,837
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$47,709
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$234,671
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$71,634
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,738
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$114,620
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$30,797
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$187,616
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$29,516
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,906
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
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$153,798
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$81,939
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
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$170,472
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
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$133,154
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,221
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$61,192
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
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$225,912
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
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$55,746
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 1/1
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$295,277
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
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$265,643
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
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$192,847
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$323,398
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$29,657
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$69,323
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
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$160,824
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$196,202
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