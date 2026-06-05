Услуги

В настоящее время у нас есть четыре текущих проекта в Дубае: STAMN ONE и STAMN YUNI, оба расположены в Jumeirah Garden City и расположены недалеко от Dubai Golden Metro Line; и Nautis Residences, расположенные в основном районе островов Дубая, прямо напротив единственного коммерческого центра острова.



STAMN ONE находится в разработке в новом захватывающем садовом городе Джумейра, в самом сердце Дубая. Этот современный жилой комплекс предлагает бутик, живущий в главном центральном месте, с привлекательной архитектурой и удобствами мирового класса.

STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живописным пляжем Джумейра и небоскребами Sheikh Zayed Road (E11), этот проект находится прямо на пороге Музея будущего, Dubai Mall, финансового центра DIFC и Всемирного торгового центра. Это также легкая прогулка до метро Дубая.

Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индивидуальная коллекция резиденций предоставляет удобства мирового класса и роскошную жизнь на острове, всего в двух шагах от самых известных достопримечательностей Дубая, таких как Бурдж-Халифа и Dubai Mall.

Кроме того, мы готовимся к запуску нашего четвертого проекта — MIA TOWER, расположенного рядом с Кристаллической лагуной в Мейдан-Горизонт, предлагающего 1BR, 2BR, 3BR и другие типы блоков, с полностью меблированной передачей.

MIA TOWER - это жилая застройка премиум-класса от STAMN, расположенная в центре Meydan Horizon, Дубай. Проект, позиционируемый как эко-ориентированная жилая башня в центре города, представляет собой новый ориентир для городской жизни.