Резиденция Stamn NAUTIS

Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индивидуальная коллекция резиденций предоставляет удобства мирового класса и роскошную жизнь на острове, всего в двух шагах от самых известных достопримечательностей Дубая, таких как Бурдж-Халифа и Dubai Mall.

Звук Резиденции Nautis

Проект Введение

Добро пожаловать в STAMN Наути Резиденции, новое захватывающее дополнение к знаковым островам Дубая. Наслаждайтесь островом, живущим в этом сообществе с ограниченным тиражом, которое предлагает всего 63 резиденции на восьми жилых этажах. В комплекте с парковкой для каждого жителя, разработка предлагает ряд продуманно кураторских пространств от роскошных апартаментов с одной спальней до изысканных таунхаусов с четырьмя спальнями. Каждая деталь дизайна отражает растущий спрос Дубая на хорошо спланированные оздоровительные пространства, стиль, который естественным образом сочетается с окружающей средой, и панорамную утонченность побережья.

Интеллектуальная функция двойного ключа

Выбранные единицы также включают гибкий двойной ключ STAMN, где резиденции могут быть разделены для оптимального дохода от аренды или дополнительной конфиденциальности. Это как иметь преимущество двух высококачественных свойств в одном.

Предназначен для оздоровления и релаксации

Дизайнер бутика Horizon вдохновляет внешний фасад волнами окружающего Персидского залива. Каждый балкон расположен под углом, чтобы обеспечить конфиденциальность, сохраняя и максимизируя виды, в то время как окна от пола до потолка обеспечивают здоровый естественный свет.

По всей собственности жители будут наслаждаться удобствами мирового класса, такими как бесконечный бассейн и сундек, хорошо оборудованный тренажерный зал, студии йоги и пилатеса, а для конечного укрытия - уютный уголок для чтения, расположенный в пышном зеленом саду.

От друзей до семьи, все обслуживаются с открытой столовой и зоной барбекю, а также отдельными детскими игровыми зонами.

Новый стандарт для жизни на острове

Звук Наути Резиденции находятся в престижном жилом районе на островах Дубай, который предназначен для значительного роста в течение следующих нескольких лет. Позиционируемые правительством как следующее знаковое островное направление Дубая, и с миллиардами инвестиций в инфраструктуру и достопримечательности, острова Дубая скоро будут рассматриваться наравне с Палм Джумейра и Палм Джебель Али.

Фактически, цены на квартиры выросли на 22% в годовом исчислении, а стоимость земли удвоилась за последние три года. Привлекательное приморское сообщество в одном из самых захватывающих городов мира - легко понять, почему острова Дубай являются одним из самых привлекательных районов недвижимости для покупки.

Платежный план

Гибкая структура платежей 40/60 доступна как для инвесторов, так и для конечных пользователей:

10% погашение

10% при подписании договора купли-продажи (SPA)

1% в месяц с января 2026 года по август 2027 года

60% на передачу в Q4 2027