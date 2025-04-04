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Инвестиционная недвижимость в Trachypedoula, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 520 м² в Трахипедула, Кипр
Инвестиционная 520 м²
Трахипедула, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 520 м²
Restaurant and Inn in the Diarizos Valley. Established for over 20 years as a family bussine…
$1,03 млн
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