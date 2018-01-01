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Новая вилла с бассейном, садом и панорамным видом в престижном районе Морских пещер, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€938,000
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5
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О комплексе

Предлагается вилла с гаражом на 2 машины, инфинити-бассейном 4х12 м, садом на крыше с джакузи, панорамным видом на море, зоной барбекю.

Особенности квартир

Дом включает просторную гостиную с кухней и столовой, 3 спальни.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна
  • Кухонная мебель и бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • Система безопасности
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на вершине холма, в престижном районе Морских пещер, рядом со всей необходимой инфраструктурой и достопримечательностями.

Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Новая вилла с бассейном, садом и панорамным видом в престижном районе Морских пещер, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€938,000
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