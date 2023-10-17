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Земельные участки в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1342 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€950,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 632 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€440,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 691 кв.м. В Лимассоле
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2623 кв.м. В Лимассоле. Хорошая возможность для инвести…
€3,50 млн
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