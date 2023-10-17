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Продажа офисных помещений в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

коммерческая недвижимость
22
магазины
5
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12 объектов найдено
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Площадь 597 м²
Этаж 1
Продается целый офис в 5-ти этажном строящемся офисном здании. Имеется 11 парковочных мест. …
€3,00 млн
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Площадь 605 м²
Этаж 5
Продается офис с садом на крыше на пятом этаже в строящемся здании. Он расположен рядом с Ли…
€5,30 млн
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Площадь 67 м²
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды, с выдающейся современной архитек…
€611,000
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новые современные офисы высшего качества на первом этаже одного из самых знаковых бизнес-зда…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Luxury offices are on the second floor of a commercial building with easy acess to the highw…
Цена по запросу
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