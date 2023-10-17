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Земельные участки в Ларнака, Кипр

44 объекта найдено
Земельные участки с видом на море в Ларнака, Кипр
Земельные участки с видом на море
Ларнака, Кипр
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
€3,00 млн
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
Площадь 744 м²
Продается земельный участок (площадью 1.041 кв.м) с зданием (площадью 744 кв.м) в городе Лар…
€850,000
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
Продается земельный участок площадью 16389 кв.м. В Ларнаке
€569,000
Земельные участки в Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
Продается земельный участок площадью 25461 кв.м. В Ларнаке. Территориальная зона: Т2а Коэффи…
€2,70 млн
Земельные участки с видом на море в Ларнака, Кипр
Земельные участки с видом на море
Ларнака, Кипр
Продается земельный участок площадью 8696 кв.м. В Ларнаке. Имеет вид на море. Использование …
€1,50 млн
Земельные участки с видом на море в Ларнака, Кипр
Земельные участки с видом на море
Ларнака, Кипр
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Ларнаке. Имеет великолепный вид на море. Т…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 272 кв.м. В Ларнаке
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14995 кв.м. В Ларнаке
€98,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Марони, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Марони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Ларнаке
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2342 кв.м. В Лимассоле. На территории земельный участок…
€280,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Meneou, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Meneou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25461 кв.м. В Ларнаке. Территориальная зона: Т2а Коэффи…
€2,70 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€210,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1301 кв.м. В Ларнаке
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1612 кв.м. В Ларнаке
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. В Ларнаке
€115,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2370 кв.м. В Ларнаке
€92,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. В Ларнаке
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Menogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8160 кв.м. В Ларнаке
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1541 кв.м. В Ларнаке
€81,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1301 кв.м. В Ларнаке
€81,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Menogeia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19399 кв.м. В Ларнаке
€109,500
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аламинос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аламинос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7024 кв.м. В Ларнаке
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1394 кв.м. В Ларнаке
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. В Ларнаке
€109,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1871 кв.м. В Ларнаке
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Delikipos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Delikipos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. В Ларнаке
€109,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Ларнака, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Ларнака, Кипр
Продается 607 кв.м. участок в Матиолони - провинция Лимассол, с коэффициентом строительства …
€110,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Ларнака, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Ларнака, Кипр
Жилой участок 1106 кв.м. продается в районе Деринейя - провинция Фамагуста, с коэффициентом …
€105,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Ларнака, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Ларнака, Кипр
Продается 262 кв.м. жилой участок в районе Вергина - провинция Ларнака, с 120% строительным …
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 744 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок (площадью 1.041 кв.м) с зданием (площадью 744 кв.м) в городе Лар…
€850,000
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