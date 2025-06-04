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Виллы с гаражом в Konia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Konia, Кипр
Вилла 1 комната
Konia, Кипр
Число комнат 1
Площадь 264 м²
Olivia Homes— это новый комплекс вилл, расположенный в престижном районе Кония, Пафос. Проек…
$601,049
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

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с террасой
с бассейном
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