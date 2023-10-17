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Коттеджи в koinoteta mones lemesou, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings в Мони, Кипр
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€750,000

Параметры недвижимости в koinoteta mones lemesou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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