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Коттеджи с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Уникальный проект, расположенный в удобном месте, всего в 200 м от пляжа.В окрестностях комп…
€590,000
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€950,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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