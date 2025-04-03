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Жильё в Kampi, Кипр

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kampi, Кипр
Квартира 2 спальни
Kampi, Кипр
Количество спален 2
Площадь 70 м²
СЕВЕРНЫЙ КИПР.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏🇹🇷   РОСКОШНЫЙ КУЛУАРНЫЙ КОМПЛЕКС В ИСКЕЛЕ В ШАГОВОЙ …
$233,957
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Kampi, Кипр

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов