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Жильё с видом на море в Empa, Кипр

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27 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
€880,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр Предлагаются апартаменты с вид…
€170,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
€630,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
€1,13 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр П…
€934,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
€970,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр Предлагаются квар…
€153,000
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
€5,80 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
€2,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€395,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 637 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
€2,40 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€395,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Konia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€2,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Konia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€355,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€720,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,67 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€440,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€160,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€430,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€750,000
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